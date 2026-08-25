В ходе крупнейшей за последние 50 лет атаки со стороны другого государства на территорию Иордании Иран с февраля выпустил по Хашимитскому Королевству сотни баллистических ракет и беспилотников. 17 июля атака привела к человеческим жертвам: в результате иранского удара по авиабазе Муваффак Салти в Азраке погибли трое американских военнослужащих. Король Абдалла II не выступил с обращением и не провел пресс-конференцию в связи с их гибелью. Более того, на фоне все более оживленных споров вокруг партнерства Иордании с Вашингтоном в сфере безопасности монарх до сих пор никак публично не прокомментировал атаку и не выступил в защиту проводимой им политики, пишет Foreign Policy.

Вместо этого в июле Абдалла на неделю покинул Иорданию и отправился в Великобританию, даже не встретившись с премьер-министром страны. На этой неделе король находится с визитом в Китае.

Чем объяснить такую отстраненность монарха, резко контрастирующую с его заметной публичной ролью после прихода к власти в 1999 году? Возможно, Абдалла, стремящийся сохранить тесные отношения с непопулярным в Иордании союзником, пришел к выводу, что молчание — наиболее выигрышная стратегия.

Многие иорданцы критически относятся к готовности Абдаллы размещать в стране тысячи американских военнослужащих. В июле сотни человек во главе с бывшим министром Амджадом аль-Маджали подписали письмо с требованием вывести американские войска, утверждая, что присутствие иностранных военных без необходимости втягивает Амман в региональные конфликты. Согласно недавнему опросу, лишь 12% иорданцев положительно оценивают внешнюю политику президента США Дональда Трампа. Когда депутат Али аль-Халайла предложил парламенту выразить соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих, его инициатива была отвергнута. Депутаты назвали американских военных «группой убийц» из-за поддержки Вашингтоном Израиля во время войны в Газе.

Именно такую реакцию, разумеется, Иран и пытается спровоцировать своими ракетными ударами и выпадами в адрес Аммана. Пока мало свидетельств того, что Теграну удастся добиться своего. Союз с Вашингтоном, который Абдалла поддерживает десятилетиями, в последние годы обеспечивал Иордании около $1,5 млрд ежегодной помощи и доступ к современным вооружениям. Маловероятно, что король решится на чрезвычайный шаг — выдворение американских войск — и рискнет вызвать гнев Трампа, даже несмотря на растущее недовольство внутри страны.

Король Абдалла никуда не уходит. Однако его уход в тень отражает тот факт, что у монархии нет хороших решений для множащихся проблем, с которыми сталкивается Иордания.

Отстраненность Абдаллы началась не с войны с Ираном. В прошлом году Иордания пошла на беспрецедентный шаг, запретив «Братьев-мусульман». Обвинив самую влиятельную оппозиционную организацию королевства в нанесении ущерба национальной безопасности, власти конфисковали ее активы и провели обыски в штаб-квартире. «Фронт исламского действия», исторически считавшийся политическим крылом «Братьев-мусульман», получил наибольшее число мест на парламентских выборах 2024 года. Тем не менее Абдалла публично не комментировал репрессии против организации в 2025 году и не объяснил иорданцам, почему власти сочли такую эскалацию необходимой.

Хашимитский монарх не всегда избегал подобных тем. В 1999 году, в первый год его правления, Амман выслал из королевства высокопоставленных представителей ХАМАС. Решение было крайне спорным, поскольку примерно половина населения Иордании имеет палестинское происхождение. Однако Абдалла не уклонялся от объяснений. В интервью выходившему в Бейруте журналу Al-Hawadeth он заявил, что ограничения против ХАМАС были введены после обнаружения оружия в офисах палестинской группировки.

Незадолго до вторжения администрации Джорджа Буша в Ирак в 2003 году Абдалла выступил с принципиальной речью, изложив свою позицию против войны, несмотря на зависимость Иордании от американской помощи. Десять лет назад король выразил соболезнования после гибели трех военнослужащих американского спецназа в Иордании — шаг, которого он не предпринял этим летом.

В 2026 году Абдалла дал лишь одно интервью прессе — подчеркнуто комфортную беседу с китайским государственным агентством Синьхуа. Для сравнения: в 2002 году король дал более 15 интервью СМИ, уверенно рассуждая о конфликтах того времени. В первые годы своего правления хашимитский монарх даже появлялся на Comedy Central в программе Джона Стюарта. Однако с возрастом Абдалла стал все реже участвовать в незапланированных беседах с журналистами, особенно после резонансного интервью The Atlantic в 2013 году, в котором он критиковал местных племенных лидеров и премьер-министра Турции.

Сократилось даже число заранее подготовленных публичных выступлений короля. Вместо видеообращений подавляющее большинство его публичных коммуникаций теперь сводится к заранее подготовленным письменным заявлениям или тщательно отобранным фотографиям. Исключением стала встреча в Белом доме в феврале 2025 года, когда сопровождавшие Трампа журналисты обратили внимание, что Абдалла «часто моргал» и выглядел «нервным». Некоторые комментаторы предположили, что необычно частое моргание короля было связано с напряженностью в отношениях с Трампом из-за предложения последнего переселить жителей Газы в Иорданию. Однако подобное у Абдаллы замечали и прежде, и оно может быть связано с тиком или целым рядом других возможных причин.

Король также все чаще находится за границей. С 10 июня Абдалла провел за пределами Иордании более половины времени. Этим летом он почти пять недель находился в США с «частным визитом», не проведя переговоров ни с Трампом, ни с кем-либо из членов его кабинета. Единственной встречей с политиком, о которой Королевский двор сообщил во время поездки Абдаллы, стала июльская беседа с мэром одного из городов Техаса.

Утечка «документов Пандоры» в 2021 году показала, что королю принадлежала элитная недвижимость общей стоимостью более $100 млн, в том числе на побережье Малибу в Калифорнии и в Вашингтоне, тогда как за тысячи километров оттуда уровень бедности среди иорданцев стремительно рос.

На третьем десятилетии своего правления Абдалла может похвастаться немногими политическими достижениями. В 2013 году в программном документе о значении демократии король выступал за создание «полноценного парламентского правительства». Однако в прошлогоднем рейтинге уровня демократии The Economist отнес Иорданию к категории «авторитарных режимов», а законодательная власть по-прежнему остается практически беззубой.

В начале своего правления Абдалла добился определенных успехов благодаря приватизации государственных предприятий: к 2008 году безработица снизилась до 12,7%. Однако закрепить экономический прогресс ему не удалось. Сегодня уровень безработицы среди иорданцев составляет примерно 21%. Недавний опрос Arab Barometer показал, что почти у двух третей жителей страны заканчиваются продукты прежде, чем появляются деньги на покупку новых.

Начавшаяся в 2023 году война в Газе создала для монархии дополнительное давление. Тысячи протестующих вышли на улицы Аммана с требованием отменить мирный договор с Израилем 1994 года. Демонстранты попытались прорваться к пограничной зоне с контролируемым Израилем Западным берегом, после чего иорданская полиция силой их разогнала. Сокращение туристического потока нанесло дополнительный удар по и без того слабой экономике королевства.

При этом власть Абдаллы оставалась устойчивой. Он сохранил лояльность иорданских сил безопасности и опроверг прогнозы некоторых аналитиков о том, что конфликт в Газе представляет для Иордании «экзистенциальную угрозу». По данным Amnesty International, с октября 2023-го по апрель 2024 года иорданские силовики задержали более 1 500 пропалестинских активистов. Хотя часть активистов была недовольна осторожной и неоднозначной политикой короля, реальной и осязаемой угрозы его власти так и не возникло.

Демонстрируя понимание общественного гнева, Хашимитское Королевство в ноябре 2023 года отозвало своего посла из Израиля и приостановило трехстороннее соглашение с Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами об обмене воды на энергию. Однако Абдалла отказался выполнять более радикальные требования протестующих и сохранил отношения с Израилем. Это было тонкое балансирование, призванное гарантировать продолжение многомиллиардной американской помощи.

По мере того как после более чем четверти века на престоле Абдалла отходит от центра общественного внимания, Королевский двор активизировал усилия по продвижению наследного принца Хусейна. 32-летний выпускник Джорджтаунского университета все активнее участвует в дипломатии высокого уровня. В этом году без присутствия Абдаллы он встречался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Портреты наследника престола размещены по всей Иордании, а сам он возглавил усилия страны по развитию стратегии в области искусственного интеллекта.

Однако напряженная обстановка в регионе — иранские ракеты, около 70 тысяч погибших в Газе и свержение президента соседней Сирии — осложняет для Абдаллы процесс передачи власти старшему сыну. Смена монарха способна спровоцировать нестабильность в Иордании, поэтому власти в Аммане, вероятно, предпочли бы провести транзит в период, когда Ближний Восток не переживает столь острый кризис.

В интервью The Atlantic Абдалла рассказывал, что в 2009 году размышлял об уходе с престола из-за трудностей с реализацией своей программы. После возражений со стороны родственников он пересмотрел это решение и сегодня является дольше всех находящимся у власти арабским лидером. С тех пор Абдалла публично больше не говорил о возможном отречении.

Тем не менее признаки ослабления его лидерской роли становятся все более заметными: король избегает публичного обсуждения наиболее болезненных проблем Иордании, сторонится СМИ и проводит все больше времени за рубежом. Абдалле повезло в одном: в отличие от бывшего президента США Джо Байдена, ему не приходится сталкиваться с внутриполитическим соперником в ходе незапланированных публичных дебатов.