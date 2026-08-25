Новым послом Армении в России может стать замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, сообщает газета «Паст» со ссылкой на источники.

Сафарян курирует в армянском внешнеполитическом ведомстве евразийское направление.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен работой действующего посла Гургена Арсеняна и намерен отозвать его на фоне напряженности в армяно-российских отношениях.

По данным издания, решение об отзыве Арсеняна уже принято. Официальных комментариев от армянских властей пока не поступало.

Арсенян возглавил дипмиссию Армении в Москве в августе 2024 года. До назначения он был депутатом парламента от правящей партии «Гражданский договор».