Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен отозвать посла республики в России Гургена Арсеняна. Об этом сообщает армянская газета «Жоговурд» со ссылкой на источники.

По данным издания, Пашинян недоволен работой Арсеняна и уже принял окончательное решение о его отзыве. Как утверждается, кадровая перестановка связана с сохраняющейся напряженностью в армяно-российских отношениях.

При этом пока неизвестно, кто может занять должность посла Армении в Москве. Официального подтверждения этой информации со стороны армянских властей пока не поступало.

Гурген Арсенян был назначен послом Армении в России в августе 2024 года.