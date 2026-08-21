В Швейцарских Альпах начали строить бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф. Как сообщает BILD, за проектом стоит компания Brünig Mega Safe AG. Подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров в массиве Брюниг.

Строительство началось в январе 2026 года. По словам представителей компании, черновые работы в зоне повышенной безопасности завершены, в январе начнется строительство портала для складских помещений. Первые хранилища могут быть готовы в 2028 году.

Стоимость аренды одного хранилища на 99 лет достигает €1 млн. Первые контракты уже заключены. Уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами Швейцарского национального банка. В бункерах можно хранить что угодно, включая автомобили, за исключением наркотиков и взрывчатых веществ.