Украина добивается разрешения на использование беспилотников, оснащенных системой Starlink, для ударов вглубь России, но президент США Дональд Трамп не поддержал эту идею, сообщает Financial Times (FT).

Для этого, как говорится в статье, требуется одобрение Илона Маска, который владеет SpaceX и чья позиция по отношению к Украине и использованию его спутникового интернета неоднократно менялась. Еще одним потенциальным препятствием служит то, что имевший прямую связь с Маском бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в июле ушел в отставку, пишет FT.

Президент Украины Владимир Зеленский, по информации издания, на встрече в июле просил Трампа предоставить больше перехватчиков, но их использование на Ближнем Востоке, в том числе во время войны США с Ираном, усугубило дефицит американских ракет. В попытке убедить американского президента Зеленский даже предлагал ограничить глубину ударов до 200 км, пишет FT. Однако, по словам источников, присутствовавших на встрече, Трамп не дал однозначного ответа и, «судя по всему, не поддержал этот план». Они также высказали мнение, что Маск не даст Киеву своего одобрения.