Россия в ночь на 21 августа атаковала беспилотниками Одесскую область и ударила по пункту международного пропуска «Табаки» на границе с Молдовой, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В результате атаки повреждены здания и конструкции пункта пропуска. Сейчас КПП закрыт, транспорт перенаправляют в другие пункты пропуска.

Это второй подряд за последние сутки удар по КПП. Накануне, во время масштабного удара по Киеву, российские войска атаковали в том числе и пункт пропуска на границе с Молдовой в Одесской области, сообщил Владимир Зеленский.