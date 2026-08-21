Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман заявил, что позиция Лондона по войне России против Украины остаётся неизменной и что президент России Владимир Путин должен немедленно прекратить войну.

«Думаю, в своём заявлении я ясно обозначил позицию Великобритании относительно продолжающейся войны России против Украины. Мы совершенно чётко считаем, что это должно прекратиться и что Путин должен немедленно остановить эту войну. Моё правительство придерживается этой позиции с самого начала, и все последующие премьер-министры последовательно придерживались того же мнения», — сказал дипломат.

При этом Норман отметил, что Великобритания понимает географическое положение Азербайджана и его соседство с Россией.

«При этом мы понимаем, что Азербайджан является соседом России, и это делает ситуацию более сложной. Однако мы полностью поддерживаем всё, что Азербайджан делает для оказания гуманитарной помощи Украине, и надеемся, что в будущем появятся возможности делать ещё больше в этом направлении», — заявил посол.

Он также высоко оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

«Мы также были очень рады визиту президента Зеленского. Это был действительно очень важный и сильный момент», — подчеркнул Норман.