Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман заявил, что Южный Кавказ имеет для Лондона большое значение, а Азербайджан является одним из ключевых партнёров Великобритании в регионе.

По его словам, интерес Великобритании к Южному Кавказу связан прежде всего с вопросами мира и процветания.

«Для нас важна стабильность в регионе. Мы были очень рады тому, что произошло год назад на Вашингтонских саммитах, и тем действительно важным шагам, которые были предприняты на пути к миру», — сказал дипломат.

Норман отметил, что установление мира создаст новые возможности для экономического развития Азербайджана и всего Южного Кавказа, включая Армению и Грузию, а также будет способствовать более тесной региональной взаимосвязанности.

Говоря об отношениях Баку и Лондона, посол напомнил, что их активное развитие началось более 30 лет назад после подписания BP так называемого «Контракта века».

По его словам, первоначально двустороннее сотрудничество было сосредоточено преимущественно на энергетике, однако со временем значительно расширилось и сегодня включает вопросы безопасности и экономического развития.

Норман также указал на перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, в том числе ветроэнергетики.

«Азербайджан является для нас ключевым партнёром в этом регионе, и он будет оставаться им ещё многие годы», — подчеркнул посол.