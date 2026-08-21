Президент США Дональд Трамп, по оценке The Washington Post, в последние дни стал заметно жестче высказываться в адрес ближневосточных союзников Вашингтона на фоне отсутствия выхода из войны с Ираном.

Как отмечает издание со ссылкой на экспертов, американский лидер все сильнее раздражен тем, что добиться быстрой победы над Тегераном не удается. Это, по их мнению, отражается в его риторике в отношении Омана и других партнеров США в регионе.

Почти через шесть месяцев после начала совместных с Израилем атак на Иран Вашингтон по-прежнему не добился от Тегерана ключевых уступок, в том числе по вопросу Ормузского пролива.

При этом из-за сокращения запасов вооружений Трамп пока воздерживается от нового масштабного применения военной силы и делает ставку на усиление экономического давления. Однако санкции, как пишет WP, пока также не заставили иранское руководство изменить позицию.