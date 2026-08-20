Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джассим Аль Тани призвал восстановить судоходство в Ормузском проливе до уровня, существовавшего до начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом глава катарского МИД заявил на пресс-конференции по итогам переговоров высокого уровня в египетском Эль-Аламейне.

По словам министра, последствия конфликта оказались серьезными не только для стран Персидского залива, но и для других регионов мира.

«Нам необходимо вернуть ситуацию к тому, какой она была раньше», — заявил Аль Тани.

Он также призвал стороны конфликта отказаться от угроз и «шантажировать» друг друга, подчеркнув необходимость устранения любых препятствий для восстановления нормального судоходства через Ормузский пролив.

«Мы осуждаем любые угрозы в этой связи и любые препятствия», — отметил глава МИД Катара.