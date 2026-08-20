Еврокомиссия обязала всех украинских беженцев при получении временной защиты в странах Европейского союза подтверждать, что они не уклоняются от военной службы.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге.

Он добавил, что это касается как мужчин, так и женщин, если они являются военнообязанными.

«Решение Совета ЕС о продлении временной защиты вступило в силу ранее в августе. Это означает, что теперь практическая оценка отдельных случаев остается за компетентными национальными государствами-членами. Таким образом, национальные органы государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами», — заявил Ламмерт.

Еврокомиссия подтвердила, что украинские женщины также должны подтверждать отсутствие уклонения от военной службы для получения временной защиты.

Решение Совета ЕС вступило в силу 5 августа. Согласно ему, военнообязанные украинцы не будут получать убежище в странах блока.