Завтра, 21 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, преимущественно без осадков, временами будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем ​​- 28-32° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем ​​- 45-55%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах возможны ливни и грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. В некоторых местах западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​- 31-36° тепла, в горах ночью — 13-18°, днем ​​- 20-25° тепла.