Премьер-министр Армении Никол Пашинян удостоен Гессенской премии мира за усилия по развитию демократических институтов и сближению страны с Европейским союзом. Об этом сообщил Ландтаг федеральной земли Гессен.

В заявлении отмечается, что Пашинян был одним из лидеров «бархатной революции» 2018 года, после которой в Армении состоялись парламентские выборы. На посту премьер-министра он продолжил курс на мир и европейскую интеграцию.

«При поддержке США ему также удалось подписать мирную декларацию с президентом соседнего Азербайджана в августе 2025 года. Кроме того, он подписал «Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Республикой Азербайджан», — говорится в сообщении Ландтага Гессена.

Размер Гессенской премии мира составляет 25 тысяч евро.