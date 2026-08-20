Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) внесло ряд изменений в этапы выбора квартир в рамках системы «Доступное жильё». Нововведения направлены на повышение удовлетворенности граждан и упрощение доступа к системе.

Как сообщает со ссылкой на агентство, одно из основных изменений касается порядка выбора квартир.

Согласно пункту 5.7 правил приобретения квартир, находящихся в распоряжении MİDA, лицом, получившим электронный кабинет, квартира выбирается по адресу, после чего электронная система ограничивает возможность выбора этой же квартиры другими гражданами.

В связи с этим в день следующей продажи квартир первым будет активирован способ выбора «по адресу». Граждане смогут заранее ознакомиться с опубликованным минимум за 30 дней объявлением и уточнить адреса интересующих их квартир в разделе «Квартиры» на официальном сайте MİDA. Речь идет о квартирах, выставляемых на продажу 4 сентября 2026 года.

В день продажи гражданин сначала сможет найти только одну квартиру по ее адресу и в режиме реального времени получить информацию о ее статусе. После этого последовательно будут активированы способы поиска «на карте» и «по параметрам».

При выборе на карте граждане смогут видеть статус выставленных на продажу квартир только в выбранном здании и на соответствующем выбранному этажу. При поиске по параметрам можно будет увидеть невыбранные квартиры во всех зданиях соответствующего проекта.

В MİDA отметили, что во время предыдущих продаж некоторые граждане допускали ошибки при выборе количества комнат или способа оплаты. Новая система, как ожидается, позволит сделать выбор более удобным и точным и повысить шансы граждан на приобретение квартиры.

Изменения также коснутся выбора жилья в порядке ожидания. Граждане смогут заранее видеть статусы квартир и, в частности, невыбранные квартиры, находящиеся на первой и второй позициях в очереди. Это должно сделать процесс выбора в порядке ожидания более оперативным и эффективным.

Нововведения предусмотрены и на этапе «Выборы». В соответствии с объявлением название проекта, способ оплаты и способ выбора квартиры будут размещены на отдельных новых страницах, что должно упростить навигацию по системе.

Изменен также порядок оформления после выбора квартиры. Теперь владельцу электронного кабинета не потребуется отдельно подписывать и подавать заявление. После нажатия кнопки «Подтвердить» в системе «Доступное жильё» гражданин сразу получит статус «Заявитель». В MİDA считают, что это позволит сократить потерю времени и ускорить процесс.

На официальном сайте агентства создан новый раздел, соответствующий обновленному процессу выбора. Граждане могут перейти в раздел «Квартиры» на сайте MİDA, а в системе «Доступное жильё» — в раздел «Демо-продажа», где можно ознакомиться с информацией обо всех выставленных на продажу квартирах и способах их поиска. В процессе выбора квартир также могут быть применены дополнительные меры безопасности.

Согласно указу президента Азербайджана от 16 ноября 2016 года, приобретение квартир, находящихся в распоряжении MİDA, осуществляется в электронном виде через систему «Доступное жильё» на портале «Электронное правительство». Право на приобретение квартир имеют граждане, получившие электронный кабинет в системе.

Оплата квартир предусматривается как за счет ипотечного кредита, так и за счет собственных средств граждан.