В прокуратуре города Гянджа проводится расследование по факту обнаружения накануне мёртвого плода на мусорном полигоне, расположенном в городском посёлке Джавадхан.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Сообщается, что сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и обнаруженный мёртвый плод, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также провели другие необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего.
По итогам расследования будет дана правовая оценка событию.