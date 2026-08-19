Иран объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране персонами нон грата и запретил им въезд в страну.

Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел республики.

По данным иранской стороны, в июле французские дипломаты тайно встречались в Тегеране с фигурантами крупного дела, связанного с иностранным проникновением и вмешательством.

В МИД Ирана заявили, что действия французских представителей нарушили нормы международного права, в частности положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В ведомстве подчеркнули, что решение было принято также из-за отсутствия должной реакции французских властей на произошедшее. По версии Тегерана, Париж не предпринял необходимых мер и не предоставил гарантий того, что подобные инциденты не повторятся.

В ответ Париж объявил о намерении принять зеркальные меры. Франция планирует в ближайшие дни выслать двух иранских дипломатов.