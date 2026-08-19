20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове погода преимущественно будет без осадков. Ожидается умеренный северо-западный ветер, который днем временами усилится.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 21–24 градуса, днем — 29–33 градуса.

Атмосферное давление — около 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70–75%, днем — 50–55%.

В регионах страны погода в основном будет сухой. Однако днем, начиная с северных и западных районов, в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. Местами осадки могут носить интенсивный ливневый характер, прогнозируются грозы и вероятность выпадения града. Ночью и утром в отдельных горных районах возможен туман.

Днем в некоторых районах западный ветер временами усилится.

Температура воздуха в регионах ночью составит 20–24 градуса, днем — 33–38 градусов. В горных районах ночью ожидается 12–17 градусов, днем — 20–25 градусов.