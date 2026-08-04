Сотрудники полиции провели соответствующие мероприятия с целью установления причин пожаров, произошедших в последние дни на территории Агдамского района.

Как сообщает МВД, в рамках расследования были проанализированы кадры, снятые над территорией беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), а также камерами видеонаблюдения. На основании собранных материалов установлен факт преднамеренного поджога посевных площадей, расположенных на стыке административных территорий Агдамского и Агджабединского районов.

В ходе предварительного расследования возникли основания для подозрения в том, что поджог совершил 29-летний Сабухи Гусейнли, управлявший автомобилем «Нива» (77-PT-225). Он был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные мероприятия по привлечению С. Гусейнли к следствию в качестве обвиняемого, полному и всестороннему расследованию всех обстоятельств произошедшего, а также даче правовой оценки его действиям.