Азербайджан и Кыргызстан договорились повысить финансовую составляющую совместного инвестиционного фонда в два раза – до 200 млн долларов.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного Азербайджано-кыргызского инвестиционного фонда в два раза – до 200 млн долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием», — подчеркнул глава нашего государства.