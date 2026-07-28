В январе–июне 2026 года количество ночевок в гостиницах и других объектах размещения Азербайджана сократилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 млн 807,9 тыс.

Граждане Азербайджана провели в гостиницах 738,1 тыс. ночевок, что составляет 40,8% от общего числа, сообщает портал «Маржа».

Доходы гостиниц и других объектов размещения за первое полугодие снизились на 3,8% — до 279 млн манатов. Из этой суммы:

61,1% пришлось на услуги по размещению;

26,7% — на услуги общественного питания;

3,2% — на лечебно-оздоровительные услуги;

9% — на прочие услуги.

Средний уровень единовременной загрузки гостиниц по стране составил 19,3% против 21,4% годом ранее.

Самая высокая загрузка была зафиксирована:

в Нафталане — 41,7%;

в Шабране — 34,1%;

в Нефтчале — 30,8%;

в Сабирабаде — 29,6%;

в Баку — 29,4%;

в Гусаре — 26,7%.

В остальных регионах показатель оказался ниже 20%, а в большинстве — менее 15%.