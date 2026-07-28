Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social ссылку на статью Newsmax, посвященную визиту члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама (Абе) Хамаде в Азербайджан.

В публикации отмечается, что во время визита Хамаде встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили азербайджано-американские отношения, вопросы энергетической безопасности, стратегического партнерства, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. В статье подчеркивается важность укрепления сотрудничества между Вашингтоном и Баку в рамках политики America First (Америка прежде всего).

Напомним, Абрахам Хамаде посетил Баку 17 июня 2026 года, где провел встречи с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами. Хамаде является соавтором законопроекта об отмене 907 поправки к «Акту о поддержке свободы».