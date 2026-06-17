Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамаде.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджано-американские отношения успешно развиваются после того, как Дональд Трамп стал президентом во второй раз.

Глава государства отметил высокий уровень личных отношений с президентом США, с удовлетворением вспомнил свои визиты в Соединенные Штаты и встречи с Дональдом Трампом, а также визит в Азербайджан вице-президента Джей Ди Вэнса. Ильхам Алиев подчеркнул историческое значение подписания «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки» для расширения двусторонних отношений.

В ходе беседы была отмечена важность того, что Абрахам Хамаде выступил соавтором законопроекта, внесенного в Конгресс США и предусматривающего отмену поправки 907 к Акту в поддержку свободы.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Абрахама Хамаде в Азербайджан будет успешным.

Гость, выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, отметил, что страна расположена в уникальном с географической точки зрения регионе.

Он также подчеркнул, что в Азербайджане проводятся такие престижные спортивные соревнования, как UFC и Формула-1.

В ходе встречи была отмечена работа президентов Азербайджана и США по углублению стратегического партнерства между двумя странами. Подчеркивалось, что оба лидера придают большое значение развитию межгосударственных отношений.

Особо была отмечена роль Дональда Трампа в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Также обсуждались возможности, которые создание коридора TRIPP откроет для развития региональных транспортных связей.

Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления диалога между Азербайджаном и Конгрессом США. Было отмечено наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической, технологической сферах, а также в области безопасности, транспортной связанности и других направлениях. Кроме того, были обсуждены перспективы азербайджано-американского партнерства.