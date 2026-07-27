В связи с сильным ветром в Баку зафиксированы два обращения в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщает TƏBİB, на места происшествий были направлены бригады скорой помощи.

Около 07:55 на улице Хагани в Сабаильском районе пострадала женщина — ее доставили в Клинический медицинский центр.

Около 10:25 «Деревне атлетов» в Низаминском районе мужчина оказался под упавшим из-за ветра деревом. Пострадавшего доставили в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. После обследования у него диагностирован перелом лучевой кости предплечья.

В связи с погодными условиями ведомство призывает граждан соблюдать осторожность: в ветреную погоду не стоять под деревьями, старыми постройками и другими потенциально опасными конструкциями, а также без лишней необходимости не находиться долгое время на открытом воздухе.