TikTok изучает возможность запуска функции, которая позволит пользователям отправлять друг другу деньги через личные сообщения, сообщает Bloomberg.

Упоминания новой функции обнаружили в скрытом коде американской версии TikTok для iPhone. Судя по найденным фрагментам, если функцию запустят, получатель сможет принимать перевод до истечения установленного срока, а отправитель получать уведомления о статусе операции. К платежу также можно будет добавлять сообщение.

Для денежных переводов TikTok может использовать сервис TikTok Pay, который уже работает в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Сейчас он доступен во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде и используется для оплаты покупок в TikTok Shop.

Представитель TikTok сообщил Bloomberg, что обнаруженная функция пока не тестируется ни на одном рынке. Это означает, что разработка находится на ранней стадии и компания еще может отказаться от ее запуска, утверждают в агентстве.

При этом TikTok уже предлагает пользователям ряд финансовых функций. Они могут покупать цифровые монеты и отправлять авторам контента в виде виртуальных подарков во время прямых эфиров.