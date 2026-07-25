Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Собеседники обсудили повестку дня армяно-французских отношений, обоюдно подтвердив готовность к их углублению. Пашинян подчеркнул важность усиления торгово-экономического сотрудничества, в том числе расширения возможностей экспорта из Армении.

Отмечается, что также обсуждалось углубление отношений на уровне Армения–Евросоюз и ряд международных вопросов.

Стороны обсудили и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, отметив важность установления стабильного и долгосрочного мира.

Президент Франции вновь поздравил премьер-министра Армении с победой на парламентских выборах и пожелал ему успеха в дальнейшей деятельности.