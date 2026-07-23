На улице Физули в Насиминском районе Баку зафиксированы случаи грубого нарушения правил дорожного движения со стороны пользователей электросамокатов и велосипедистов.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, водители самокатов и велосипедов двигались по автобусной полосе и проезжей части во встречном направлении, создав аварийную ситуацию.

В МВД напомнили, что в соответствии со статьей 46-1 закона «О дорожном движении» малые электрические транспортные средства могут передвигаться в парках, дворовых территориях, жилых зонах, по велосипедным дорожкам, а также по крайней правой полосе автомобильных дорог общего пользования при соблюдении требований дорожных знаков и разметки.

При этом движение по другим полосам, а также по проезжей части рядом с велосипедной дорожкой, если она имеется, запрещено.

В ведомстве призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила и уважать права других участников, подчеркнув, что нарушение ПДД может привести к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями.