Йеменские хуситы объявили об ударе по танкерам в Красном море, принадлежащим Саудовской Аравии. На спутниковом снимке NASA, сообщает CNN, видно, что на борту одного из танкеров, ходящих под флагом Саудовской Аравии, начался пожар. По данным саудовских властей, экипаж судна не пострадал.

Представители хуситов заявили, что продолжат морскую блокаду Саудовской Аравии. О блокаде хуситы объявили несколько дней назад, заявив, что она станет ответом на «несправедливую и жестокую осаду» хуситов, которую Саудовская Аравия ведет уже почти 12 лет.