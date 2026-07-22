Президент США Дональд Трамп считает, что американцы поддерживают продолжение военных действий против Ирана.

«Американцы не против войны. Только что был обнародован (новый) опрос (общественного мнения на этот счет). Американцы не хотят, чтобы были высокие цены на бензин, но они не против войны. Опрос показал это совершенно ясно», – сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

По словам Трампа, американцы не хотят высоких цен на бензин, однако это не означает, что они выступают против войны.

Он отметил, что никто не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Американский президент также пригрозил Тегерану новыми ударами. «Они (иранцы) заплатят большую цену», – заявил глава государства, не уточнив, о каких именно мерах идет речь.

При этом последние социологические опросы в США свидетельствуют о том, что большинство американцев не поддерживают проведение военной операции против Ирана.