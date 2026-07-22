Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров впервые вошел в тройку лидеров по уровню доверия среди украинцев, существенно сократив отставание от экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Rating Group, проведенного 20–21 июля 2026 года.

Согласно исследованию, самым высоким уровнем доверия пользуется бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — ему доверяют 70% опрошенных. На втором месте оказался Михаил Федоров с показателем 65%, а третью строчку занял глава Офиса президента Кирилл Буданов, которому доверяют 62% респондентов.

Действующий президент Владимир Зеленский набрал 59% доверия, украинский боксер Александр Усик — 54%. Бывшему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 23% участников опроса, а бывшему президенту Петру Порошенко — 21%.

Наиболее заметным изменением за последнюю неделю стал резкий рост доверия к Михаилу Федорову — с 35% до 65%. Одновременно уровень доверия к Александру Сырскому снизился с 39% до 23%.