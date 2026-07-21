В целях повышения оперативности службы скорой медицинской помощи, а также более быстрого оказания гражданам первичной медицинской помощи, особенно в районах с интенсивным дорожным движением и в часы пик, TƏBİB приступил к внедрению новой модели обслуживания «Ambucycle».

Как сообщили в TƏBİB, эта модель, в рамках которой впервые в стране к службе скорой медицинской помощи привлекаются мотоциклы, нацелена на более быстрое прибытие к месту происшествия и оказание медицинской помощи в первые, жизненно важные минуты. На первоначальном этапе модель обслуживания будет внедрена в пилотном режиме в Баку.