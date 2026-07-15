Армянская газета «Грапарак» пишет, что власти используют предварительное заключение как инструмент наказания политических противников премьер-министра Никола Пашиняна.

По версии издания, оппозиционеров намеренно помещают в тяжёлые условия, ограничивают в бытовых удобствах и запрещают свидания с родственниками. В качестве примеров приводятся Самвел Карапетян, Гагик Царукян и депутат Арегназ Манукян.

«Грапарак» утверждает, что дополнительные ограничения вводятся «сверху», а заключённым сообщают, что это делается по личному указанию руководства страны.