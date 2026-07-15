Великобритания введет «комендантский час» в соцсетях для подростков 16 и 17 лет. С 00:00 до 06:00 рекомендательные функции приложений будут ограничены, указано в пресс-релизе Министерства науки, инноваций и технологий.

В это время подростки смогут пользоваться соцсетями с некоторыми ограничениями. Такие платформы, как Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram и X, будут отключать рекомендательные алгоритмы, которые формируют ленту пользователя. Автоматическая прокрутка вертикальных видео (например, в TikTok) также работать не будет.

Кроме того, власти намерены ввести меры по безопасному использованию детьми чат-ботов на базе искусственного интеллекта, включая напоминания о необходимости делать регулярные перерывы и ограничения в отношении сервисов, представляющих угрозу для несовершеннолетних.