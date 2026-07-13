Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий российских ударов по гражданским объектам и вновь призвал международных партнеров усилить военную и политическую поддержку Киева.

По словам Зеленского, под удары попали пассажирские автобусы в Одессе, жилые дома в Запорожье, а также больница в Харьковской области.

«Сегодня россияне снова «победили» абсолютно гражданские объекты – обычные пассажирские автобусы в Одессе, обычные жилые дома в Запорожье, обычную больницу в Харьковской области», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что продолжающиеся атаки свидетельствуют о необходимости увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны и другой помощи для защиты гражданского населения.

Зеленский также заявил, что необходимо усилить давление на Россию за счет новых санкций, расширения пакетов поддержки Украины и реализации новых оборонных инициатив, включая европейский антибаллистический проект FREYJA.

По его словам, в ближайшее время ожидаются встречи и переговоры, которые должны способствовать укреплению обороноспособности Украины.