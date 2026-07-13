Центробанк России выпустит 14 июля в обращение памятную серебряную монету «Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения» номиналом 2 руб. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Монета относится к серии «Выдающиеся личности России».

Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор; имеются надписи: внизу по окружности — «АХМАТ-ХАДЖИ АБДУЛХАМИДОВИЧ КАДЫРОВ», слева — «1951», справа — «2004».