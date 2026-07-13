Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Пекин открыли новую главу в развитии двусторонних отношений и намерены расширять сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере.

Об этом глава государства заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам Алиева, Азербайджан уже приобрел часть продукции военного назначения у Китая. Часть поставок уже осуществляется, а по ряду направлений переговоры между сторонами продолжаются.

Президент подчеркнул, что Баку заинтересован в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Пекином.