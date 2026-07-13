Под улицами Хельсинки скрывается подземный город — сеть из 5,5 тыс убежищ, способных вместить почти миллион человек в случае ядерного удара или нападения со стороны России, пишет The Times.

Особенность системы — принцип двойного назначения. В мирное время убежища используются как общественные пространства: здесь работают детские игровые зоны, спортзалы, бассейны, катки, скалодромы, картинг и репетиционные базы для музыкальных групп. Крупнейшие объекты оборудованы автономными системами электроснабжения и водоснабжения.

По словам представителя городского спасательного управления Юкки-Пекки Шредеруса, это позволяет поддерживать убежища в рабочем состоянии и помогает жителям, особенно детям, заранее привыкнуть к таким местам.

При этом каждому жителю рекомендуется иметь собственный трёхдневный запас еды, воды, медикаментов и средств связи.