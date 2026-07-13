США и Иран этой ночью снова обменялись мощными ударами: американские военные атаковали 13 городов, Исламская республика в ответ выпустила ракеты сразу по нескольким американским базам в регионе.

В Центральном командовании ВС США заявили, что по приказу Трампа поражены десятки целей в Иране, в том числе системы ПВО, радары, а также ракетные пусковые установки и катера

Взрывы гремели в районе Ормузского пролива и минимум в 13 иранских городах — среди них Бандар-Аббас, Керманшах, Кешм, Ахваз, Сирик и другие.

Иран в ответ выпустил баллистические ракеты и БПЛА сразу по нескольким американским военным базам. На базе США в Иордании, по заявлению КСИР, повреждены склады боеприпасов и резервуары с топливом. На авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне уничтожены места техобслуживания вертолетов, центр управления беспилотниками США и другие цели. Также поражена база 5-го флота ВМС США. В Кувейте уничтожена система ПВО Patriot, система раннего предупреждения AN/FPS, а также несколько топливных резервуаров.