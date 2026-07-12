Телеканал Euronews опубликовал репортаж «Как в этой стране веками уживаются разные религии», посвященный традициям мультикультурализма и религиозной толерантности в Азербайджане.

В репортаже подчеркивается, что в период, когда в мире религиозный фактор стал одной из главных причин конфликтов, мирное сосуществование представителей различных религий и верований приобретает особую актуальность. В связи с этим отмечается, что на Южном Кавказе Азербайджан является страной, где мусульманская, христианская и еврейская общины веками жили бок о бок, а мультикультурализм стал важной составляющей национальной идентичности.

В сюжете, подготовленном из католического храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, предоставляется информация о деятельности католической общины в Азербайджане, взаимоотношениях и традициях сотрудничества, сформировавшихся между религиозными общинами на уровне повседневной жизни. Представители католической церкви сообщили, что лидеры различных религиозных общин Азербайджана проводят регулярные встречи и активно сотрудничают по вопросам, имеющим общее значение для общества. В репортаже древний албанский храм в селе Киш Шекинского района и исторические церкви в Гахском районе представлены как важные символы богатого христианского наследия и традиций религиозного разнообразия Азербайджана. Было отмечено, что эти памятники, охраняемые на протяжении веков, отражают сосуществование различных культур и верований в стране.

Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов в интервью Euronews охарактеризовал азербайджанскую модель как пример мультикультурализма, основанный на взаимном доверии и уважении, который применяется как в общественной жизни, так и на институциональном уровне.

В сюжете подчеркивается, что в Азербайджане поощряется мультикультурализм и межрелигиозный диалог, а государство оказывает поддержку в реставрации мечетей, церквей и синагог. Также отмечается, что реализация Фондом Гейдара Алиева проектов по оцифровке и реставрации рукописей в рамках сотрудничества с Ватиканской апостольской библиотекой и Ватиканским апостольским архивом является составной частью культурной дипломатии.

В завершение репортажа подчеркивается, что в условиях, когда конфликты определяют повестку дня во многих регионах мира, примеры диалога и совместного проживания имеют особое значение, и в Азербайджане этот подход проявляется не только в официальных инициативах, но и в повседневной жизни.