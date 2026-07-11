Израильская армия прекратила нанесение ударов по югу Ливана по просьбе США.

В сообщении израильского государственного телеканала KAN, ссылающегося на неназванного израильского представителя силовых структур, говорится, что приказ, отданный правительством Тель-Авива армии в соответствии с требованиями США, будет оставаться в силе до тех пор, пока не прояснится ситуация с напряженностью между Ираном и США и ходом переговоров с Ливаном.

В сообщении отмечается, что администрация Тель-Авива рассматривала возможный ответный удар по Израилю как возможность нанести удары по стратегическим целям в Иране, однако по просьбе Белого дома армии было дано распоряжение «оставаться в режиме ожидания», чтобы нынешняя напряженность не перекинулась на Израиль.