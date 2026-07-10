Соединенные Штаты ввели санкции в отношении проживающего в ОАЭ финансиста Али Ансари, который, по утверждению американского правительства, является финансистом «иранских элит».

Как объявило Министерство финансов США, нынешние ограничительные меры Вашингтона распространяются также на три иранских «теневых предприятия по обмену валюты», одну базирующуюся в Гонконге фирму и одну компанию из ОАЭ. По версии американской стороны, все внесенные в черный список юридические и физические лица причастны к «противозаконной финансовой деятельности» властей Ирана и обходу санкций США.

Сообщается, что Ансари действовал в том числе в интересах верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи. Упомянутые фирмы по обмену валюты, как заявляют в Вашингтоне, через подставные компании проводили операции на «миллиарды долларов ежегодно» в интересах иранских банков, находящихся под санкциями.

На практике шаги американской администрации означают, что активы этих лиц и компаний в случае обнаружения таковых в юрисдикции США будут заморожены. Кроме того, американским гражданам отныне запрещено вести с фигурантами какие-либо деловые операции, въезд в США для физических лиц, внесенных в черный список, будет закрыт.