Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о завершении перемирия с исламской республикой отправится в субботу в Оман, чтобы обсудить с властями султаната ситуацию в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, основное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в ближневосточном регионе, в частности в Ормузском проливе, и вопросу двусторонних отношений. Агентство не уточнило, с кем именно у Арагчи запланированы встречи в ходе поездки в Маскат.