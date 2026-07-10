Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил готовность Исламабада продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

«Мы обсудили развивающуюся региональную ситуацию и подчеркнули необходимость сдержанности, диалога и дипломатии для сохранения с трудом достигнутых за последние месяцы мирных договоренностей. Я подтвердил готовность Пакистана и впредь играть свою роль честного и искреннего посредника для установления прочного регионального мира», — написал Шариф в X.