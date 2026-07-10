Самолет дальнего радиолокационного обнаружения, принадлежащий США, замечен в районе Персидского залива, где он совершает полет по круговой траектории. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Борт Boeing E-3B Sentry, способный обнаружить цель на расстоянии до 400 км, вылетел с одной из военных баз региона и в настоящее время работает в районе Персидского залива, где совершает полет по круговой траектории», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что самолет движется на высоте около 10 км. Кроме того, проинформировал источник, непосредственно над водами Персидского, а также Оманского заливов в настоящее время находятся порядка пяти военно-транспортных самолетов-заправщиков США Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus, два из которых курсируют по кругу в непосредственной близости от границы воздушного района, находящегося под управлением диспетчеров Ирана.

«Все самолеты движутся таким образом, что в том числе пересекают коридоры для полетов гражданской авиации», — заметил собеседник агентства.