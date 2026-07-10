Украинские Силы беспилотных систем (СБС) в ночь на 10 июля поразили 13 судов российского «теневого флота» на подходах к аннексированному Крыму.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди.

По его словам, среди пораженных судов — 10 танкеров, сухогруз, паром и морской буксир. Все танкеры, по его данным, идентифицированы — они входят в состав российского «теневого флота» и находятся под международными санкциями.

Общий итог кампании — 48 плавсредств за последние пять суток.

Отдельным направлением ночной атаки стал проект «Крымский рубильник off». В пределах него СБС подбили пять электроподстанций, поражена 41 военная цель, уничтожено еще 426 солдатов. Всего за сутки СБС ликвидировали 1660 целей.

Всего за первую неделю июля «Птицы СБС» уничтожили 37 энергообъектов в аннексированном Крыму и на южных территориях страны.