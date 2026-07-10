Более 130 человек утонули за три недели во Франции на фоне экстремальной жары. Об этом сообщила министр спорта республики Марина Феррари.

«131 человек утонул с 19 июня», — сказала глава ведомства. По ее словам, главным образом речь идет о подростках до 18 лет и людях старше 60 лет.

55% погибли во время купания в запрещенных для этого местах. Еще 20% утонули, плавая в частных бассейнах.

С середины июня во Франции наблюдалась аномальная жара, было побито множество температурных рекордов. Несмотря на то что к настоящему моменту температура воздуха опустилась ниже 30 градусов, в шести департаментах на юге страны объявлена повышенная угроза природных пожаров, еще в трех она зафиксирована на высоком уровне. В ряде департаментов власти уже получают сообщения об очагах возгорания, для их ликвидации задействуют пожарные самолеты и вертолеты.