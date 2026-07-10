Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил указания нанести по Ирану удар беспрецедентной силы, если Тегерану удастся реализовать планы по его убийству. Об этом он сообщил в интервью газете New York Post.

«Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше», — сказал Трамп.

Он также заявил, что Иран якобы уже много лет стремится его убить. По словам Трампа, недавние сообщения о том, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре против него, не соответствуют действительности, однако, как считает президент США, он уже давно является «целью номер один» для Тегерана.