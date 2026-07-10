Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о недопустимости атак на любые атомные электростанции, вне зависимости от их расположения.

«Посыл, который я хочу направить, который очень четкий и очень важный, это то, что обсуждается на Совете Безопасности ООН и на Совете управляющих МАГАТЭ, — никакие атаки против никаких АЭС невозможны и неприемлемы», — указал он в беседе с журналистами после переговоров с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«Будь то Запорожская АЭС, Бушерская, «Барака», Курская. У меня здесь нет никаких различий в названиях атомных объектов», — подчеркнул Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что сейчас агентство непосредственно атаки на атомную станцию в иранском Бушере не наблюдает, не подтверждает.

«Мы, как и Росатом, следим за ситуацией, разворачивающейся на «Бушере», и призываем все стороны к максимальной сдержанности, так как физическая целостность любого атомного объекта является абсолютным приоритетом безопасности ядерных объектов», — отметил Гросси.