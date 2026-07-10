Правящая в Молдове Партия действия и солидарности, выдвинув в премьер-министры непартийного бизнесмена Василе Тофана, пытается переложить на него ответственность за катастрофическую ситуацию в стране.

Об этом заявил лидер крупнейшей в республике оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, сообщает ТАСС.

«Правящая в Молдове Партия действия и солидарности, выдвинув кандидатом на пост премьера бизнесмена Василе Тофана, продемонстрировала, что не желает брать на себя ответственность за жесточайший кризис, коррупцию и беззакония, в которые она ввергла страну за пять лет правления», — сказал бывший президент Молдовы.

По его словам, Тофан будет вынужден провести непопулярные реформы, после чего на него свалят все последствия.

«Правящая партия предложит на консультациях с президентом Майей Санду выдвинуть кандидатом на пост премьера Василе Тофана. Такое решение было принято на заседании фракции партии с участием Тофана», — заявил ранее лидер правящей Партии действия и солидарности, спикер парламента Игорь Гросу после заседания фракции.