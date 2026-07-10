Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду, что у Анкары и Вашингтона в дальнейшем не возникнет проблем с поставками двигателей F110 для турецких истребителей пятого поколения Kaan.

«Срок подачи возражений в Конгрессе США по двигателям F110 истек вчера. Так что, надеюсь, в дальнейшем проблем в этом вопросе не возникнет», — сказал министр в эфире телеканала TRT.

Турция, по имеющимся данным, получила несколько двигателей F110 компании GE Aerospace и намеревается приобрести еще минимум 80.

Фидан также подчеркнул, что среди союзников «в отношении Турции ни по каким вопросам не должно быть санкций».

«Турция никогда не пойдет на компромисс в вопросах национальной безопасности. Если у нас возникают трудности с приобретением или развитием определенных [оборонных] возможностей совместно с нашими союзниками, мы не будем просто стоять на месте, мы будем искать альтернативные пути», — заявил он.