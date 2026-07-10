Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Как отмечается в сообщении, Токаев поздравил Трампа с 250-летней годовщиной независимости США, которая отмечалась 4 июля.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и политического взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев отметил высокую динамику реализации важных соглашений, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре прошлого года. <…> Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан с визитом в удобное для него время», — говорится в сообщении.